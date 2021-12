L'allenatore viola alla vigilia del match contro i neroverdi: "Sarà una gara difficilissima, non dovremo sbagliare l'approccio. Vogliamo continuare la striscia positiva davanti ai nostri tifosi". Torna Castrovilli: "Presto arriveranno i suoi gol e assist" SKY CALCIO CLUB, DOMENICA GASPERINI OSPITE IN STUDIO Condividi

Chiudere bene il 2021 davanti ai propri tifosi. È l'obiettivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano che andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato nel lunch match del Franchi contro il Sassuolo. Una partita da non sottovalutare secondo l'allenatore viola visto che i neroverdi sono imbattuti a Firenze dal 2017 e sono reduci da cinque risultati utili di fila: "L’errore che possiamo commettere è non approcciare bene una gara difficilissima contro un avversario che ha saputo battere le migliori anche in trasferta - spiega Italiano - Il Sassuolo gioca bene ed esprime un gran calcio, ha giocatori di qualità e non dovremo sbagliare l’approccio, anche se non lo abbiamo sbagliato quasi mai. È un altro esame contro una squadra fortissima e vedremo cosa siamo capaci". Vincere è importante per la Fiorentina che vuole ottenere il massimo nelle ultime due partite dell'anno solare: "Il regalo che vorrei sarebbe concludere bene l'anno - ammette l'allenatore - Mancano due partite, contro il Sassuolo vogliamo sbagliare il meno possibile e ottenere il massimo. È quello che ricerchiamo sempre e che ci sta riuscendo bene, specie in casa. Vogliamo continuare la striscia positiva davanti ai nostri tifosi".

"Dobbiamo andare alla pausa con il sorriso" leggi anche Dionisi: "Viola peggior squadra da affrontare ora" La Fiorentina chiuderà un mini tour de force con le partite contro Sassuolo e Verona, con ben quattro incontri disputati in undici giorni tra campionato e Coppa Italia. Quanto fatto finora, però, fa sorridere Italiano, soddisfatto anche di chi è sceso in campo contro il Benevento in coppa: "Gare così ravvicinate non è la prima volta che capitano - racconta - In Coppa Italia abbiamo fatto diverse rotazioni e siamo rimasti contenti di chi ha giocato meno e a cui abbiamo dato spazio. Abbiamo tante scelte, tanti dubbi perché stanno tutti bene. È un momento da sfruttare, i risultati ti fanno lavorare in un certo modo. Con entusiasmo, voglia e qualità. Ci sarà da scegliere e non da non sbagliare le scelte, anche se i ragazzi hanno capito che anche a partita in corso le qualità che abbiamo possono diventare determinanti. Una squadra come la nostra deve ragionare nell'arco dei 90 minuti e da questo punto di vista stiamo maturando. I ragazzi sanno dell'importanza di questi sei giorni, dobbiamo andare al riposo col sorriso".