6/13 ©Ansa

LAZIO-ROMA 1-4 (Serie A, 3 aprile 2016)



Curiosamente i due allenatori non si affrontano per nove anni: se Stefano si assesta tra Serie B e il definitivo ritorno in A, Luciano si sposta in Russia e torna a Roma nel 2016. Si ritroveranno proprio nel derby, sfida che costa un’altra volta la panchina a Pioli: El Shaarawy e Dzeko a segno prima di Parolo, poi Florenzi e Perotti arrotondano per un poker che significa esonero. Qui inizierà l'era di Simone Inzaghi alla Lazio