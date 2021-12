Col +4 a fine girone è scudetto? I precedenti

16/19 ©LaPresse

DAL -4 AL -5 CI SONO STATE TRE RIMONTE (MA NON DI UNA SECONDA!) - Incredibile, sì. Con 4 (o più) punti di margine a fine girone di andata una prima in classifica ha sempre vinto sulla seconda. Ma in alcune stagioni - con un distacco del genere - la rimonta c'è stata, ma ad opera della quarta in classifica.



Ecco i tre casi