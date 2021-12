È tempo di bilanci al termine del 2021, anno solare che celebra bomber scatenati e assist-men decisivi: quali giocatori hanno servito più passaggi vincenti in Serie A? Uno specialista assoluto è in vetta davanti a tre atalantini, presenti in classifica due giocatori che hanno salutato il campionato in estate. Ecco la top 20 (dati Opta)