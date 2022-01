Serie A, la presentazione della 20^ giornata

Il campionato di Serie A ritorna dopo la sosta natalizia: 10 gare nella giornata dell'Epifania, per il primo turno del 2022. Il programma completo con orari, statistiche e curiosità di ogni singola partita Condividi

Bologna-Inter, giovedì 6 gennaio, ore 12.30 Nerazzurri in netto vantaggio nei 149 precedenti, con 73 vittorie (35 i pareggi e 41 le sconfitte). Bilancio migliorato ulteriormente negli ultimi otto confronti, con l'Inter che ha vinto in sei occasioni. L'ultimo pareggio, invece, risale al 2017, mentre il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime 15 gare giocate in casa. L'Inter viene da sette vittorie consecutive, le ultime sei senza subire gol: è la prima volta che riesce in quest'impresa nella sua storia. Il Bologna, invece, è reduce da 5 vittorie e 6 sconfitte ed è la squadra che attende il pareggio da più tempo. Sampdoria-Cagliari, giovedì 6 gennaio, ore 12.30 Sono 71 i precedenti tra queste due squadre: 26 successi rossoblù, 31 pareggi e 14 vittorie per i blucerchiati. Nelle ultime cinque sfide ha vinto per tre volte il Cagliari, ma la Sampdoria è imbattuta nelle ultime sette gare giocate a Marassi (5 vittorie e 2 pareggi). I rossoblù, inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime 13 partite giocate in Liguria, considerando anche il Genoa e lo Spezia. Il Cagliari, inoltre, ha perso le ultime tre gare di campionato senza subire gol e non arrivano a quattro dal 2008 (unico episodio nella storia).

Lazio-Empoli, giovedì 6 gennaio, ore 14.30 approfondimento Mercato Lazio, dal sogno Emerson al vice Immobile I biancocelesti hanno vinto 14 gare su 23 contro gli azzurri (completano il bilancio 5 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da sei successi consecutivi negli ultimi sei precedenti. L'Empoli non ha segnato nessun gol nelle ultime cinque trasferte all'Olimpico contro la Lazio, l'ultima rete risale al 2007 (punizione di Almiron in una sconfitta per 3-1). La squadra di Andreazzoli, però, ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro avversari più avanti in classifica e va a segno da nove gare di fila (il record è 11, nel 2015 con Giampaolo). Spezia-Hellas Verona, giovedì 6 gennaio, ore 14.30 I bianconeri non hanno mai vinto in Serie A contro i gialloblù, che invece hanno ottenuto due vittorie e un pareggio nei tre precedenti risalenti tutti all'ultimo anno e mezzo. Lo Spezia è una delle cinque società contro cui il Verona è imbattuto in Serie A e, tra queste, solo Catania e Venezia contano più precedenti dei liguri. I bianconeri hanno migliorato il loro rendimento interno in questo campionato: dopo le prime tre sconfitte, hanno perso una sola gara nelle ultime sei giocate in casa (0-1 contro il Bologna). Nessuna squadra ha pareggiato più del Verona in trasferta in questo campionato, quattro volte come il Genoa. La squadra di Tudor, però, ha ottenuto un successo e due sconfitte nelle ultime tre gare giocate lontano dal Bentegodi.

Atalanta-Torino, giovedì 6 gennaio, ore 16.30 vedi anche Atalanta-Boga, visite mediche a Milano. VIDEO Sono 105 le partite giocate in Serie A tra queste due squadre: in vantaggio i granata con 42 vittorie, contro i 39 pareggi e le 24 sconfitte. L'Atalanta, però, sta migliorando il bilancio, avendo perso solo due delle ultime undici gare giocate contro il Torino nella gestione Gasperini (5 vittorie e 4 pareggi). Il Torino, però, è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte, ma subisce almeno due gol da cinque partite contro i nerazzurri (18 reti totali). L'Atalanta, in questa stagione, ha vinto appena tre volte in casa, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte: sono 12 i punti conquistati, almeno quattro in meno a tutte le altre squadre che occupano i primi otto posti in classifica. Sassuolo-Genoa, giovedì 6 gennaio, ore 16.30 I neroverdi hanno vinto 8 dei 17 precedenti (completano il bilancio 4 pareggi e 5 sconfitte) e non perdono contro il Genoa dal gennaio 2020: da quel giorno sono arrivate tre vittorie e un pareggio. Il Sassuolo, inoltre, ha vinto sei delle ultime otto gare giocate in casa contro il Genoa, almeno due successi in più che contro qualsiasi altra squadra attualmente in Serie A. I neroverdi, però, hanno perso l'ultima partita giocata al Mapei Stadium e non subiscono due ko di fila in casa dall'ottobre del 2019 (tre in quel caso). Il Genoa, invece, non vince in trasferta da settembre (successo a Cagliari) e da allora ha ottenuto appena 4 punti su 32 in palio nelle otto gare giocate lontano da Marassi.

Milan-Roma, giovedì 6 gennaio, ore 18.30 approfondimento Lille chiede 20 mln per Botman: il Milan ci prova I rossoneri hanno vinto 77 dei 173 precedenti (51 pareggi e 45 sconfitte nelle restanti gare), compresi gli ultimi due. Il Milan non arriva a tre vittorie di fila contro la Roma dal 1996, quando in panchina c'era Fabio Capello. I giallorossi, inoltre, sono l'avversario più battuto in Serie A e c'è anche un precedente nel turno dell'Epifania: nel 2004 i rossoneri vinsero per 2-1 con doppietta di Sheva e gol di Cassano. La Roma ha vinto l'ultima trasferta in campionato e non ottiene due successi di fila lontano dall'Olimpico da agosto 2020: nel 2021, infatti, i giallorossi hanno perso 12 gare esterne, peggio avevano fatto nel 1949 e nel 1950 (16) Salernitana-Venezia, giovedì 6 gennaio, ore 18.30 Sono tre i precedenti in Serie A tra queste due squadre, con i granata imbattuti grazie a due vittorie e un pareggio. La prima sfida risale al 1998, quando la Salernitana vinse per 1-0 con un gol di Bilica. Non è un buon momento, però, per la squadra campana. La Salernitana, infatti, ha perso le ultime quattro gare senza segnare (l'ultima ad arrivare a cinque è stata la Fiorentina nel 2019) e, in generale, è arrivata a cinque ko di fila (l'ultima a fare peggio è stata la Spal nel giugno 2020). Dopo due successi consecutivi contro Roma e Bologna, il Venezia ha totalizzato appena due punti nelle ultime sei giornate.