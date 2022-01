Due gol di Immobile nel primo tempo e la rete di Lazzari nella ripresa: tutto facile per la Lazio , che nella 22^ giornata di Serie A ha battuto 3-0 una Salernitana parecchio rimaneggiata a causa dei diversi casi di Covid. Soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine della partita ha commentato la prova dei suoi: "Considerando quello che ricerchiamo negli ultimi mesi - le parole dell'allenatore biancoceleste - stiamo facendo dei passi in avanti . Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto 10 punti e abbiamo perso solo con l’Inter, facendo anche una prestazione discreta, quindi un minimo di continuità sta arrivando. Poi in queste gare tanto dipende da diverse situazioni, ad esempio il Covid è uno spauracchio per tutti : ti trovi a preparare una partita e poi ne devi fare completamente un’altra. Adesso spero che questa continuità rimanga intatta . La squadra ha un buon livello caratteriale, poi magari non riesce ad arrivare carica in tutte le partite. Ma se togliamo le gare dopo l'Europa League, la classifica sarebbe interessante . Purtroppo non riusciamo a recuperare nelle 70 ore e questo ci penalizza molto".

"Milinkovic un top. Immobile gioca per la squadra, Lazzari paga colpe non sue"

CALCIOMERCATO

Lazio, Muriqi piace al CSKA Mosca: la situazione

Inevitabile un commento sui protagonisti della partita, a partire da Milinkovic-Savic: "Io ho avuto la fortuna di allenare centrocampisti di grandissimo livello come Kanté, Kovacic, quelli della Juve o anche Zielinski e Hamsik, che è stato molto sottovalutato. Milinkovic-Savic rientra tra questi. Negli ultimi due mesi ha fatto un percorso di concretezza che lo può portare davvero ad un grande salto di qualità. Prima perdeva palloni e contrasti in maniera banale, ora gioca con molta meno superficialità. È chiaro che poi le qualità sono quelle che sono e per questo può diventare davvero roba grossa". Parole al miele anche per Ciro Immobile e Manuel Lazzari: "Ciro ha fatto un altro passo in avanti - ha aggiunto Sarri a Dazn -, tutti dicevano che era bravo in area e meno a giocare con la squadra, invece è migliorato molto in questo. In area è micidiale, ora lavora con i compagni e la cosa che mi fa contento è che questo non gli pesa a livello di gol segnati, anzi. Lazzari? Lui paga colpe probabilmente non sue a livello di scelte, essendo una squadra che non è riuscita a trovare grande stabilità difensiva. Non ci possiamo permettere un difensore più bravo a spingere che a difendere. Speriamo di potercelo permettere in futuro".