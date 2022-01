Il club russo ha mostrato interesse per Muriqi e i dirigenti sono in queste ore in contatto per cercare di trovare un'intesa. In caso di partenza, quello dell'attaccante kossovaro classe 1994 con la maglia della Lazio non sarebbe un bilancio positivo

In un mercato ancora molto bloccato in casa Lazio, qualcosa si muove (ancora e solo) sul fronte delle uscite. Dopo la cessione di Escalante al Deportivo Alaves, il club potrebbe registrare una nuova partenza nei prossimi giorni: il CSKA Mosca, infatti, avrebbe espresso particolare gradimento per Vedat Muriqi, l'attaccante kossovaro classe 1994. La Lazio non si opporrà alla cessione del giocatore, qualora venisse raggiunto un accordo totale per il trasferimento: i due club, in queste ore, sono in contatto per cercare di trovare la quadra. In caso di partenza, Muriqi lascerebbe Roma e la Lazio dopo un anno e mezzo dal suo arrivo e un bilancio tutt'altro che positivo.