Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv

La Coppa Italia è alle spalle, si torna a pensare al campionato. Destino di Fiorentina e Genoa, avversarie allo stadio Franchi di Firenze nell'ultima partita della ventiduesima giornata di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano arriva dalla vittoria per 5-2 sul campo del Napoli, valsa l'approdo ai quarti di finale di Coppa. I viola sono però chiamati a riscattare anche in campionato la pesante sconfitta (4-0) incassata lunedì scorso a Torino contro i granata di Ivan Juric. Destino simile per il Genoa di Andrij Shevchenko: i rossoblù sono stati sconfitti ai supplementari per 3-1 dal Milan giovedì sera e in campionato, dove nell'ultimo turno hanno perso il derby contro lo Spezia, non vincono dallo scorso 12 settembre quando si sono imposti per 3-2 a Cagliari.