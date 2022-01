Non c'è nessun nuovo contagiato al Covid nel Venezia: questo l'esito dell'ultimo giro di tamponi, svolto dalla squadra allenata da Paolo Zanetti alla vigilia della partita contro l'Inter, in calendario sabato 22 gennaio alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per la 23^ giornata di Serie A. I giocatori positivi restano quindi al momento cinque, come comunicato nella giornata di venerdì dal club. La partita in programma a Milano si giocherà quindi regolarmente.