Rabbia e delusione per l'allenatore rossoblù, che nel postpartita ha commentato così il pareggio contro la Fiorentina: "Era una gara già vinta e l'abbiamo buttata via. Non si può subire un gol come quello che abbiamo preso: io so chi ha fatto una leggerezza, ma qui non posso dirlo. E negli spogliatoi ho rotto tre porte!"

"Abbiamo buttato via due punti". Rabbia e delusione per Walter Mazzarri, che non usa mezzi termini per commentare il pareggio interno contro la Fiorentina nel lunch match della 23^ giornata di Serie A. Tanta amarezza per l'allenatore del Cagliari, che ha incassato il pari viola dopo essere rimasto in superiorità numerica per l'espulsione di Odriozola e aver fallito il colpo del ko con Joao Pedro su calcio di rigore: "Era una partita già vinta - ha detto Mazzarri a Sky Sport nel post gara -, quando la squadra avversaria rimane in dieci e hai il rigore dalla tua parte bisogna portare a casa il risultato. Può succedere di sbagliare il rigore, ma in dieci contro undici bastava continuare a giocare. Sono stati buttati via due punti che sarebbero stati meritatissimi, abbiamo concesso alla Fiorentina di pareggiare solo per leggerezza e stupidità nostra. Sono davvero arrabbiato per aver buttato via la vittoria in questo modo, ma devo anche fare i complimenti ad alcuni ragazzi. Obert era all'esordio, altri hanno giocato senza allenamento. Tanti erano debilitati dal Covid. Ma aver perso una palla in quel modo, in superiorità numerica, è delittuoso. Questo risultato lo digerisco veramente male, sono due punti buttati. Per loro quello del gol del pareggio è stato l'unico tiro in porta del secondo tempo. Bisogna crescere da questo punto di vista".