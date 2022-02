Tomori tenta il recupero lampo

Operato al ginocchio sinistro lo scorso 14 gennaio per curare la lesione al menisco mediale, il difensore inglese ha riservato buone notizie svolgendo una prima parte di allenamento in gruppo. Successivamente lavoro personalizzato per lui nell'ultima mezz'ora, ma va registrato il suo ritorno accanto ai compagni. Tomori prova il recupero lampo: c'è qualche piccola speranza di rivederlo in campo, tuttavia la sua presenza da titolare nel derby resta ancora in dubbio. Situazione da monitorare nelle prossime ore per Tomori: qualora non ce la facesse contro l'Inter, le probabilità di vederlo tornare sono in Coppa Italia (mercoledì 9 febbraio, contro la Lazio) e nel match con la Sampdoria in campionato (la domenica successiva). Nessun problema per Kessié regolarmente in campo, mentre Rebic ha svolto lavoro personalizzato: l'obiettivo è quello di recuperarlo per la panchina.