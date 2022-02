Il centrocampista svizzero, ultimo acquisto della sessione invernale di calciomercato della Juventus, si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore bianconero: "Questo club mi ha sempre fatto sognare, è un passo importantissimo per la mia carriera. Fisicamente mi sento bene e se l'allenatore ha bisogno sono pronto a scendere subito in campo. Vorrei fare più gol e scrivere la mia storia in bianconero"

È stato l'ultimo colpo di una sessione invernale di calciomercato che ha visto la Juventus grande protagonista. Dopo Dusan Vlahovic, i bianconeri hanno acquistato anche Denis Zakaria , arrivato sul gong dal Borussia Monchengladbach . Il centrocampista svizzero classe '96, che ha firmato un contratto fino al 2026 e che ha scelto la maglia numero 28, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Juventus?

"Ho scelto la Juve perché è uno dei club che mi ha sempre fatto sognare. Per me è davvero un sogno essere qui e ho deciso che fosse questo il modo giusto per proseguire la mia carriera".

Il tuo prossimo step per una crescita ulteriore sarà segnare con maggiore continuità?

"Sicuramente aumentare sensibilmente il numero dei miei gol è sempre stato un obiettivo e, visto che sono alla Juve, questo potrebbe essere sicuramente un buon momento per farlo".

Che idea ti sei fatto dell'ambiente dopo i primi giorni in bianconero?

"Se devo fare un paragone con la Germania, dove ho giocato finora, secondo me è un passo in avanti".

Se ti dovessi descrivere come giocatore, cosa diresti?

"Io amo attaccare, sono molto aggressivo. Ma mi piace anche difendere e recuperare i palloni. Posso definirmi un giocatore completo".

Ti sei confrontato con Lichtsteiner, ultimo svizzero in bianconero prima di te?

"No, non ho avuto il tempo, è successo tutto molto in fretta. Purtroppo non ho avuto occasione ma sono sicuro che lo faremo in futuro".

Altri club ti avevano cercato?

"Avere la Juve che ti cerca non succede tutti i giorni e io ho colto l'occasione perché come ho detto era un sogno. Spero di dare il mio contributo".

Qual è stato il primo impatto con il gruppo e qual è la tua posizione preferita in campo?

"Con l’allenatore e i compagni è stato tutto molto fluido, ci siamo trovati molto bene perché il livello è molto alto e l’atmosfera è buona. Non ho particolari preferenze a centrocampo, quello è il mio ruolo".

Sei già pronto per giocare domenica?

"Onestamente mi sento bene, mi sono già allenato due volte e comincio a prendere le misure della squadra. Se l'allenatore ha bisogno, io sono pronto a scendere subito in campo".

Cosa ti ha chiesto Allegri?

"Abbiamo avuto occasione di parlarci e mi ha detto più o meno quello che si aspetta da me, per il momento però non siamo ancora entrati nei dettagli".

C’è un modello al quale ti sei ispirato?

"Se devo pensare a qualcuno, direi Patrick Vieira: è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Io però sono Zakaria e cerco un mio stile, non necessariamente devo seguire un modello".

Sei il terzo svizzero alla Juve: sei orgoglioso?

"Sì, moltissimo. La Juve era la squadra preferita di mio padre e quindi conosco molto di questo club. Farò di tutto per aiutare la squadra a migliorare ancora".

Cosa significa arrivare alla Juve? È una tappa o l'apice della tua carriera?

"Io non mi fermo qui, sono un combattente e voglio sempre migliorare. Sicuramente è un passo molto importante nella mia carriera, ma io ho voglia di diventare sempre più forte. Per questo è solo un passo e non il termine".

Pogba è un giocatore a cui ti ispiri? Ti piacerebbe ripercorrere le sue orme qui alla Juve?

"Sappiamo tutti quello che Pogba ha fatto e ha lasciato alla Juve, è un giocatore fantastico e spero di poter fare come lui. Ma io spero di poter fare il mio cammino e di lasciare il mio segno".