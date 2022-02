Gli agenti del difensore olandese, cercato senza successo dai rossoneri a gennaio, sono a casa Milan per incontrare i dirigenti del club e iniziare a impostare la trattativa in vista della prossima estate. In sede anche l'agente di Theo Hernandez: atteso forse già domani l'annuncio del rinnovo

Il Milan lo ha cercato con insistenza per tutto il mercato di gennaio senza però riuscire a chiudere il colpo, obiettivo però solo rimandato alla prossima estate. Sven Botman, difensore classe 2000 del Lille, resta infatti il profilo individuato da Maldini e Massara per rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Tanto che la dirigenza rossonera ha già iniziato i lavori in vista della prossima estate: nel pomeriggio infatti gli agenti del difensore - Nikkie Bruinenberg, Francesco Miniero e Nello Agresta – sono arrivati a casa Milan per incontrare la dirigenza e iniziare a impostare la trattativa in vista della prossima estate. Su Botman, oltre al Milan, c’è anche l’interesse del Newcastle: il ricco club inglese ha provato ad affondare il colpo a gennaio, ma il Lille non si è voluto privare a stagione in corso del suo difensore. Ora il Milan prova a portarsi avanti, incontrando appunto gli agenti e provando a intavolare la trattativa.