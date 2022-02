Sarri: "Siamo più continui, col Milan un blackout"

L'allenatore biancoceleste dopo il netto successo sul Bologna: "Prestazione in linea con quanto fatto vedere negli ultimi mesi, con il Milan in Coppa Italia è stato solo un blackout, stiamo dando maggiore continuità. Zaccagni ha un grande potenziale" Condividi

Un altro successo, ancora per 3-0 (stesso risultato ottenuto nel turno precedente contro la Fiorentina in trasferta), il terzo nelle ultime quattro giornate di campionato. La Lazio di Maurizio Sarri si è lasciata alle spalle la brutta prestazione costata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, ed è tornata a vincere contro il Bologna nel primo anticipo della 25^ giornata di Serie A. "Abbiamo disputato una buona partita anche se potevamo e dovevamo chiuderla nel primo tempo, invece abbiamo un po’ ‘scherzato’ con la gara che poi abbiamo invece chiuso nella ripresa", l’analisi dell’allenatore biancoceleste. Sarri che ha poi aggiunto: "È stata una buona prestazione, in linea con quanto fatto negli ultimi mesi, esclusa la gara di Coppa Italia. Credere nel quarto posto? Ripeto: la squadra negli ultimi tre mesi ha fatto bene, abbiamo perso contro Sassuolo e Inter, ma non siamo più la squadra altalenante, che fa bene una partita e sbaglia l’altra. Ora siamo in grado di dare un po’ più di continuità anche se ogni tanto abbiamo qualche blackout come col Milan in Coppa Italia".

"Zaccagni ha un grande potenziale" vedi anche Lazio-Bologna 3-0. HIGHLIGHTS Grande protagonista del match è stato Zaccagni, autore di una doppietta: "Lui ha tante qualità, sa adattarsi bene, ma purtroppo ha avuto diversi problemi fisici. Si dice che attacchi poco la profondità, nel primo gol ha fatto proprio questo; si dice che attacchi poco la porta, invece lo ha fatto nel secondo gol. È un ragazzo che ascolta molto, ha voglia di imparare e ha ancora molto potenziale da esprimere, non è mai arrivato ancora al 100%. È diverso da Insigne come caratteristiche, deve giocare da Zaccagni", ha proseguito Sarri. "Dove abbiamo lavorato dopo il ko col Milan? Al monitor, avendo giocatore 63 ore fa, sul campo non potevamo fare grandi cose. Ma purtroppo è normale in questo calcio dove si gioca ogni tre giorni". Io sono un innamorato del lavoro sul campo per migliorare singoli e reparti. Oggi siamo sempre al video, sembro più un regista", ha aggiunto l’allenatore della Lazio. Per chiudere, un punto sulle condizioni di Cabral: "Veniva da un infortunio che lo ha tenuto fermo 40 giorni, è arrivato con una condizione fisica inferiore rispetto a quella della squadra. Ora sta lavorando per rimettersi in forma", ha concluso Sarri.