L'allenatore bianconero dopo il pareggio di Bergamo: "Era troppo complicato per noi inseguire lo scudetto, dovevamo avere 4 punti in più. Per me lo vince l'Inter, l'ho detto già a inizio anno, senza togliere nulla a Milan e Napoli. Abbiamo sbagliato tanto in attacco, poi la squadra è stata brava a crederci fino alla fine e a pareggiare. Vlahovic? S'innervosisce quando le cose non gli riescono, deve restare sereno"

Nel finale Danilo strappa un sorriso a Massimiliano Allegri, regalando a lui e alla Juventus un prezioso pareggio contro un'Atalanta che, al 76', era passata in vantaggio con un gran gol di Malinovskyi. I bianconeri restano al quarto posto, a +2 sui nerazzurri che però hanno una gara in meno. Per lo scudetto, invece, Allegri conferma che la lotta scudetto è riservata a Milan, Inter e Napoli: "Era troppo complicato, impossibile recuperare terreno sulle prime tre, sono troppo lontane – le sue parole nel post partita - Pensiamo a continuare così, a migliorare le prestazioni. In testa, in questo momento, c'è il miglior attacco e la seconda migliore difesa. Negli ultimi 12 anni credo che l'unica squadra a vincere lo scudetto senza la miglior difesa sia stata la Juventus di Sarri, in un anno particolare a causa del Covid. Per me lo scudetto lo vince l'Inter, lo dico da inizio anno, senza togliere nulla a Milan e Napoli. A inizio anno abbiamo perso troppi punti punti, se ne avessimo avuti quattro in più ci saremmo divertiti. Zero vittorie negli scontri diretti? Il primo scudetto vinto con il Milan abbiamo perso tutti i punti con le squadre piccole, vincendo gli scontri diretti. Quest'anno, non vincendo il campionato, bisogna battere le piccole. Per ora, contro le prime quattro, non siamo riusciti a vincere, ma questo non vuol dire che non dobbiamo arrivare tra le prime quattro. L'importante è avere a portata di mano l'obiettivo, poi è indifferente se i punti li fai contro le prime o contro le ultime".