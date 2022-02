Stagione complicata per il difensore giallorosso, che ha collezionato solo un gol (in Conference League) raccogliendo invece troppe ammonizioni. Quali sono i giocatori più sanzionati col giallo in Europa tra tutte le competizioni (campionato, coppe nazionali ed europee)? È derby di Roma sul podio, presenti altri due italiani in classifica (dati Opta e Transfermarkt)