Il giovane brasiliano è stato operato questo giovedì mattina dopo la rottura del tendine rotuleo accusata nel match di ieri pomeriggio con la Juventus U23. Il club ha comunicato che l'intervento è perfettamente riuscito: i tempi di recupero sono da stimare in otto mesi circa. Il giocatore sui social: "Ieri è stato uno dei giorni più difficili della mia vita, ma potete stare certi che tornerò ancora più forte"

Dopo le lacrime di ieri, è già tornato il sorriso sul volto di Kaio Jorge . Il giovane attaccante brasiliano - uscito in barella nel match della Juventus U23 che si è giocato mercoledì pomeriggio , dopo essersi rotto il tendine rotuleo del ginocchio destro - oggi si è sottoposto a intervento chirurgico . Che, come comunica la Juventus sul proprio sito ufficiale, è perfettamente riuscito : "Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 mesi ".

Il messaggio su Instagram di Kaio Jorge: "Tornerò più forte"

Dopo l’operazione, Kaio Jorge ha tranquillizzato i propri tifosi e followers attraverso un post su Instagram, con questa lunga didascalia: "Ieri è stato uno dei giorni più difficili della mia vita, ma ho sempre capito che le difficoltà servono a perfezionare il nostro carattere, a rafforzare chi siamo e dove vogliamo arrivare! Questo momento è un altro capitolo della mia vita in cui lavorerò, dedicherò e mi impegnerò per vincere. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, i compagni di club e tutti voi per i messaggi di supporto che ho ricevuto, potete star certi che tornerò ancora più forte".