Le parole dell'allenatore della Juventus dopo la vittoria sul campo dell'Empoli: "Sono contento della prestazione di tutti. Non dimentichiamoci che venivamo da un filotto di partite importanti. Abbiamo riniziato a soffrire insieme: questo spirito mi piace". Ma sullo scudetto non cambia idea: "È roba delle tre dell'Ave Maria (Milan, Inter e Napoli, ndr). La quota resta 84 punti e noi non ci possiamo arrivare" EMPOLI-JUVENTUS 2-3, HIGHLIGHTS

Dopo due pareggi in campionato contro Atalanta e Torino, la Juventus torna a vincere grazie al 3-2 ottenuto sul campo dell'Empoli. Tre punti che permettono ai bianconeri di consolidare il quarto posto e di rosicchiare due punti a Milan e Inter. Nel postpartita, Max Allegri ha commentato così il match della sua squadra: "Abbiamo fatto una buona partita contro l'Empoli che è una squadra che sa di palleggiare e che non smette mai di giocare. Abbiamo rischiato nel finale, ma ci siamo sacrificati. Sono contento della prestazione di tutti: quest'entusiasmo e questo spirito mi piace. Abbiamo riniziato a soffrire come squadra per portare a casa il risultato. Non dimentichiamoci che venivamo da tante partite impegnative. Stasera vincere era importante. In un modo o in un altro bisognava portare a casa i tre punti: mi sarebbe dispiaciuto perdere, per questo ho esultato alla fine". Ma se sente dire 'scudetto', Allegri ribadisce subito il suo pensiero: "Se lo giocano le tre dell'Ave Maria (riferendosi a Milan, Inter e Napoli, ndr). Ora testa alla Coppa Italia: "Mercoledì abbiamo una semifinale a Firenze, divertente e bella da giocare. Degli infortunati non recupereremo nessuno. Cambiare tatticamente? Difficile, con così tante assenze". E a proposito di infortuni, questo è stato il breve commento di Allegri su Zakaria, costretto al cambio per un problema muscolare: "Vedremo che cos'ha...".

"Vlahovic quello che ci mancava. Non paragonatelo con l'altro '7'" leggi anche Juve, Zakaria costretto al cambio per infortunio Allegri poi ha speso belle parole per Dusan Vlahovic, autore della prima doppietta in bianconero: "È un giocatore importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale: abbiamo visto subito la sua voglia di lottare, vincere e imparare molto. Era quello che ci mancava prima". Vietato, però, fare paragoni con chi prima di lui ha portato la maglia numero sette, Cristiano Ronaldo: "Lui ha fatto una carriera straordinaria. Imparagonabile. Vlahovic è giovane. Per rimanere a grandi livelli bisogna avere una forza mentale pazzesca. Servono tante partite con la Juventus e in Champions per diventare grande. Questo vale per tutti". Poi, tornando sull'importanza di avere in squadra uno come Vlahovic, ribadisce una delle sue massime: "Il calcio è semplice: basta mettere i calciatori nel ruolo giusto. Noi non l'avevamo. Per quattro mesi ci siamo aggiustati, tenendo a giusta distanza le prime quattro. Ora abbiamo messo le cose a posto".

"Che tristezza vedere famiglie e bambini scappare" leggi anche Szczesny: "Mi rifiuto di giocare contro la Russia" Max Allegri poi ha commentato anche la situazione in Ucraina, in risposta alla domanda sull'uscita mediatica del suo portiere, Wojciech Szczesny, espostosi sui social: "Sul tweet di Szczesny ci sono poche parole. C'è solo tristezza nel vedere queste famiglie e questi bambini che scappano. La guerra non ci deve essere. Sembrano frasi di retorica ma è così. Alla fine a pagarne le conseguenze sono sempre i più deboli".