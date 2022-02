La storia tra Morgan De Sanctis e la Roma è giunta a conclusione. Entrato a far parte del club nel 2017 prima come team manager e poi come dirigente nell'ambito dell'area sportiva, l'ex portiere giallorosso ha risolto il suo contratto con la società. De Sanctis, che in carriera aveva vestito la maglia della Roma dal 2013 al 2016, nell'ultimo periodo aveva lavorato a stretto contatto con Tiago Pinto e si occupava prevalentemente della Primavera e dei giocatori in prestito. Al momento non sarebbe previsto alcun inserimento nei quadri societari al suo posto: la società giallorossa dovrebbe proseguire con le risorse interne, prediligendo il lavoro di squadra e valorizzando i dirigenti già in organico come Vincenzo Vergine e Simone Lo Schiavo.