Problema muscolare alla coscia sinistra per il centrocampista bianconero, che tornerà a disposizione di Allegri tra circa un mese. Salterà anche la sfida di Champions League contro il Villarreal Condividi

La Juventus ha ritrovato la vittoria in campionato a Empoli, ma dalla trasferta del Castellani è arrivata anche una notizia negativa per Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero, infatti, ha perso Denis Zakaria, uscito al 37' del primo tempo per un problema muscolare. Il centrocampista svizzero si è sottoposto ai consueti esami di controllo che hanno evidenziato un problema agli adduttori della coscia sinistra. Non si tratta di un infortunio grave, ma neanche di leggera entità. Zakaria, però, potrà rientrare in campo tra circa un mese e sarà costretto a saltare, tra le altre, anche la partita contro il Villarreal, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Emergenza a centrocampo per Allegri approfondimento Napoli 1°, Inter 11^: la classifica da gennaio La Juventus, proprio nella gara d'andata contro il Villarreal, aveva perso McKennie, che dovrà stare fuori per almeno due mesi a causa di una frattura al metatarso del piede sinistro. Quelli di Zakaria è quindi il secondo infortunio nel giro di pochi giorni, che costringerà Allegri ad avere gli uomini contati in mezzo al campo. In questo momento sono tre i calciatori a disposizione: Locatelli, Arthur e Rabiot. Con loro i bianconeri dovranno affrontare i prossimi impegni, già a partire dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Poi ci saranno le due gare di campionato contro Spezia e Sampdoria e a seguire il ritorno contro il Villarreal. Il mese di marzo si concluderà con la sfida del 20 contro la Salernitana.