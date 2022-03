Il club giallorosso ha deciso – nonostante l'insoddisfazione per le decisioni adottate dal giudice sportivo – di non presentare ricorso contro la squalifica per due giornate nei confronti dello Special One. Contro l'Atalanta in panchina ci sarà il vice Foti Condividi

La Roma ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di due giornate – la prima già scontata contro lo Spezia – decisa dal giudice sportivo nei confronti di Josè Mourinho. L’allenatore giallorosso è stato fermato dopo la gara contro il Verona per "gravi insinuazioni nei confronti dell'arbitro Pairetto" (oltre al gesto del telefono, anche alcune frasi secondo il giudice sportivo) e per il successivo battibecco proseguito nel tunnel degli spogliatoi con il direttore di gara. Oltre a Mourinho, il giudice sportivo ha sanzionato – sempre per i fatti avvenuti dopo la gara col Verona – fino all’8 marzo anche il general manager giallorosso Tiago Pinto reo di “aver affrontato in maniera irruenta l’arbitro".

Mourinho non sarà in panchina per Roma-Atalanta leggi anche Mourinho sempre Special, partita vista dal pullman Contro l’Atalanta, dunque in panchina, ci sarà ancora il vice dello Special One, Salvatore Foti. Il club giallorosso, pur non soddisfatto della decisione del giudice sportivo, è consapevole che dopo la partita c'è stato un confronto acceso tra Mou e l’arbitro. Da qui la decisione di tendere la mano alle istituzioni rinunciando al ricorso. Dal club giallorosso, però, tengono a precisare che alcune delle frasi attribuite a Tiago Pinto, Nuno Santos e Mourinho sono prive di fondamento e non sono state mai pronunciate dai diretti interessati.