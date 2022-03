Ibra e Romagnoli verso il forfait per Napoli-Milan

Nella giornata di giovedì sia l'attaccante svedese che il difensore centrale hanno svolto un lavoro personalizzato. Ibrahimovic è ancora alle prese con il problema al tendine d'Achille, mentre Romagnoli non è al meglio dopo il problema muscolare accusato in Coppa Italia contro l'Inter

Archiviata la semifinale di andata di Coppa Italia, il Milan continua a lavorare in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. I rossoneri alle 20:45 saranno impegnati nel posticipo del "Maradona" in una partita che potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo del campionato. Pioli per la gara contro gli azzurri molto probabilmente dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli: sia l'attaccante che il difensore centrale nella giornata di giovedì hanno svolto un lavoro differenziato e il loro recupero per domenica sera appare improbabile.