Inter-Salernitana, dove vedere la partita in tv

Inter e Salernitana apriranno la ventottesima giornata di campionato nell'anticipo di venerdì sera alle 20:45. Tutte le informazioni su come guardare la partita tra nerazzurri e granata in tv

L'Inter per la testa della classifica, la Salernitana per lasciare l'ultimo posto: ambizioni diverse ma stesso bisogno di punti per nerazzurri e granata, che venerdì sera alle 20:45 si affronteranno nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi non riesce a vincere in campionato dallo scorso 22 gennaio contro il Venezia, poi due sconfitte (contro Milan e Sassuolo) e due pareggi (contro Napoli e Genoa). La Salernitana di Nicola, invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi.