Lautaro: "Vissuto periodo difficile, avevo rabbia"

L'attaccante argentino dopo la tripletta contro i granata: "Sono sceso in campo con tanta rabbia, dedico questi tre gol a mia figlia. Adesso andremo a Liverpool con personalità" INTER-SALERNITANA 5-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Dalla Salernitana alla Salernitana. Dopo quasi tre mesi Lautaro Martinez è tornato a segnare in campionato e lo ha fatto con una tripletta, come non accadeva dal 3 gennaio 2021 contro il Crotone. L'argentino dell'Inter ha spezzato un lungo digiuno, cancellando così un momento complicato: "Ho vissuto un periodo difficile perché l'attaccante vive per il gol e la squadra ha bisogno di questo - spiega Lautaro - Sono sceso in campo con tanta rabbia, ho avuto la fortuna di fare tre gol. Sono triste quando non segno. Ho parlato tanto con mia moglie e i miei amici, era importante segnare. Questa tripletta la dedico a mia figlia che ha da poco compiuto un anno".

"Andremo a Liverpool con personalità" leggi anche L'Inter è tornata: 5-0 alla Salernitana e 1° posto La vittoria, arrivata grazie ai gol di Lautaro, ha interrotto una striscia di quattro partite senza successi per l'Inter. Una flessione con una chiara spiegazione secondo il Toro: "Dovevamo dimostrare tante cose perché abbiamo perso cattiveria e personalità. Si avvicina un periodo importante per l'Inter, mancava la vittoria e che la squadra segnasse. Inzaghi lotta con noi, nell'abbraccio c'era tanta fiducia". Adesso l'Inter si preparerà al ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool. Nonostante la sconfitta all'andata, Lautaro crede ancora nella qualificazione: "Andiamo a Liverpool con personalità come abbiamo fatto oggi per cercare di andare avanti che è il nostro sogno".