L'allenatore della Juventus dopo l'1-0 allo Spezia: "Era importante arrivare a 53 punti e prepararci a un tris di partite in una settimana tra Sampdoria, Villarreal e Salernitana. Saremo gli stessi con Bernardeschi in meno, potrei recuperare solo De Sciglio e Alex Sandro. Scudetto obiettivo chiuso per noi. Spero di avere Dybala per il Villarreal" JUVENTUS-SPEZIA 1-0: GOL E HIGHLIGHTS, VIDEO

“Stasera non potevo chiedere di più a questi ragazzi. Forse dovevamo chiuderla nel primo tempo. Nel secondo abbiamo accusato la stanchezza e i pochi cambi”. Massimiliano Allegri analizza così l’1-0 della Juventus sullo Spezia allo Stadium e guarda già ai prossimi impegni, da affrontare con tanti assenti: “Era importante arrivare a 53 punti e prepararci a un tris di partite in una settimana tra Sampdoria, Villarreal e Salernitana. Saremo gli stessi con Bernardeschi (sarà squalificato, ndr) in meno. Per sabato potrei recuperare De Sciglio e Alex Sandro. Spero che rientrino presto Bonucci e Chiellini perché in questa fase del campionato occorre avere energie. McKennie lo avremo fuori fino all’anno prossimo, aspetto di recuperare Zakaria e a centrocampo mi dovrò inventare qualcosa”.

“Scudetto discorso chiuso per noi” vedi anche Juventus-Spezia 1-0. HIGHLIGHTS L’allenatore si sofferma anche sulla vittoria di misura: “Partite come questa ne abbiamo vinte anche ai tempi dei cinque scudetti di fila – ricorda - non bisogna avere vergogna di difendere, forse anche l’ambiente si era disabituato a questo. Questa squadra ha bisogno di fare anche vittorie soffrendo, a patto di chiudere le partite quando arrivano i palloni giusti”. Obiettivi chiari: “Affrontiamo le partite una alla volta, inutile parlare di scudetto: per noi è un discorso chiuso”. Poi promuove alcuni singoli: “Rugani rientrava dopo alcune partite, ha giocato bene come sempre quest’anno. Ha fatto bene Danilo, ha giocato una partita straordinaria. Noi nel secondo tempo eravamo un pochino più stanchi. Ha fatto una bella parata Szczesny su un’imbucata di Agudelo ma per il resto abbiamo rischiato poco. Arthur ora sta bene, con lui e Locatelli acquisiamo più qualità a metà campo”.

“Rinnovo Dybala? Tocca alla società” leggi anche Dybala: "Credo nello scudetto". E sul rinnovo... Spazio anche per un commento sul rinnovo del contratto di Dybala: “Per Paulo sono dispiaciuto, ha avuto questo problema venerdì e spero di averlo a disposizione per il Villarreal. Per quanto riguarda il contratto, se ne occupa la società: le sue qualità tecniche ovviamente non sono in discussione”. Intanto in attacco tocca a Vlahovic e Morata: “Devono conoscersi meglio anche se hanno lavorato entrambi bene e sono stati generosi. A Dusan nel secondo tempo ho detto di non giocare solo sul corpo a corpo”.