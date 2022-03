Il difensore olandese ha parlato della sua esperienza in bianconero a The Guardian, soffermandosi sulla 'mentalità Juve': "Se giochiamo male e vinciamo 1-0 siamo tutti contenti, contano solo i tre punti. Allegri lo sa ed è una sua grande qualità. Io voglio crescere ancora e guardo Chiellini: ha 37 anni e gioca come se stesse leggendo un libro, sa sempre cosa accadrà" Condividi

Dalla 'mentalità Juve' alla crescita personale, passando per il rapporto con i veterani della difesa e arrivando fino al pensiero di Massimiliano Allegri. Tanti gli argomenti trattati da Matthijs De Ligt, che ha parlato della sua esperienza in bianconero nel corso di una lunga intervista a The Guardian. "Per me la cosa più importante è vincere - ha esordito il difensore olandese - e alla Juventus, se vinciamo 1-0 e giochiamo male, onestamente penso che siamo tutti felici. Se invece giochi alla grande e perdi 2-1 non sei felice. Ogni squadra ha un certo DNA, che è differente in ogni club".

"Allegri? Sa che contano solo i tre punti" Alle 18 Vlahovic in panchina, le probabili di Samp-Juve Una mentalità, quella della Juventus, che rispecchia quella del suo allenatore, come spiegato da De Ligt: "La più grande qualità di Allegri è che capisce che non sempre deve essere tutto bello - ha proseguito l'ex Ajax -, si tratta di vincere. Questa è anche la mentalità della Juve: non importa se giochi bene, contano solo i tre punti. E con Allegri è così. In più, passo dopo passo, capiamo sempre meglio cosa si aspetta da noi".