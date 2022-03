Dopo la tonsillite che lo ha colpito nelle ultime ore, le condizioni di Pellegrini sono in miglioramento. Il capitano della Roma è stato questo sabato a Trigoria: la febbre è calata e il giocatore ha chiesto di potersi allenare da solo in palestra per provare a strappare almeno una convocazione in extremis per il derby di domenica. Spiragli positivi ci sono, ma oltre alla sua volontà, sarà decisivo anche il giudizio dello staff medico della Roma, per capire se Pellegrini - che è ancora sotto antibiotici - potrà essere della partita. Il giocatore comunque farà di tutto per esserci: da capitano e tifoso della Roma non vuole perdersi il derby.