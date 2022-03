Sei mesi dopo il Napoli è tornato a vincere in rimonta al Maradona. Era dall'11 settembre 2021, contro la Juventus, che gli azzurri non conquistavano i tre punti dopo essere andati sotto nel punteggio. Dalla Juventus all'Udinese, un successo dove a fare la differenza sono stati l'equilibrio e la lucidità secondo Luciano Spalletti: "Anche in altre partite abbiamo creato occasioni, ma non siamo stati equilibrati e lucidi come stasera - spiega l'allenatore del Napoli -. Lo stadio ha dato il suo contributo, questo è un successo importante". Contro la squadra di Cioffi è stata decisiva la doppietta di Victor Osimhen, che sarà assente per squalifica contro l'Atalanta, salito a quota 11 gol in campionato: "Osimhen va oltre ogni limite - ammette Spalletti - È uno dei calciatori che ci è mancato, lui ci mette sempre la testa o il piede in qualsiasi situazione. Bisogna avere 18 giocatori sempre a disposizione quando si disputano competizioni così ravvicinate".