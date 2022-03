Serie A, calendario e orari delle gare di oggi

Dopo le cinque partite giocate tra venerdì 18 e sabato 19 marzo, prosegue il programma della trentesima giornata di Serie A. Ad aprire il programma di giornata Venezia-Sampdoria, con il fischio d'inizio previsto alle ore 12.30. Nel pomeriggio, andranno in scena due partite. All'Allianz Stadium di Torino, la Juventus, reduce dall'eliminazione in Champions League, ospita la Salernitana. Il Verona, invece, fa visita all'Empoli. Per entrambe le partite, il fischio d'inizio è alle ore 15. Alle ore 18, invece, andrà in scena il derby tra Roma e Lazio. I giallorossi in settimana hanno raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Chiude il programma della trentesima giornata il posticipo delle 20.45 tra Bologna e Atalanta, con i nerazzurri che tornano a giocare in campionato dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.