La FIGC ha pubblicato i dati dei compensi, squadra per squadra, versati ai procuratori sportivi dalle società per l'anno 2021 in Serie A. Sono 174 i milioni complessivi, 36 in più rispetto allo scorso anno. Una media di 8,7 milioni a club, ma la forbice si estende tra le somme delle big e delle altre partecipanti al campionato. Ecco tutti i dati