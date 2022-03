Dalla Sampdoria al Napoli, passando per il doppio confronto con il Bodo/Glimt e la Salernitana. È il calendario della Roma che nella prima metà di aprile giocherà cinque partite in quindici giorni. Da qui passano gli obiettivi stagionali dei giallorossi che dovranno ripartire dall'entusiasmo del derby come spiegato da Rick Karsdorp: "La fiducia è molto alta - ammette il terzino olandese - Il derby è stato bellissimo, ma fa parte del passato. È stata la nostra prestazione migliore insieme alla partita contro l'Atalanta. Adesso, però, pensiamo alla Sampdoria. Sarà una partita molto importante, conteranno solo i tre punti". Contro i blucerchiati la Roma andrà a caccia del decimo risultato utile consecutivo in campionato per consolidare il quinto posto in classifica, oggi condiviso con l'Atalanta: "Vogliamo finire il campionato il più in alto possibile, che sia il quinto o il quarto posto - aggiunge Karsdorp - Sappiamo che il quarto posto non dipende solo da noi, ma è ancora possibile e siamo in corsa. Lo stesso vale per la Conference League: possiamo vincerla".