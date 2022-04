L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia del match di Marassi (domenica ore 18) rispondendo alle domande su Zaniolo, alle prese con un indurimento al flessore: "È tornato infortunato dalla Nazionale e non sarà a disposizione. Ma in ogni caso mi sembra che ci sia un'ossessione nei suoi confronti: tanti giocatori vanno in panchina, non c'è nessuna storia particolare. Se poi non vi va bene, chiedete a lui" SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Dare seguito alla bellissima vittoria ottenuta nel derby contro la Lazio prima della sosta e continuare nel percorso di crescita costante. È questo l'obiettivo della Roma, che nella prossima giornata di campionato farà visita alla Sampdoria. Ma c'è un'assenza pesante per i giallorossi, che andranno a Marassi privi di Nicolò Zaniolo. Come ha spiegato José Mourinho, il giocatore è tornato con un infortunio dagli impegni con la Nazionale. Ecco tutte le parole dello Special One in conferenza stampa.

Quali sono le condizioni generali di Spinazzola? "Ci sono notizie positive, ma sembra che però stiate cercando di sapere qual è il momento preciso in cui tornerà. È una cosa impossibile da stabilire, non si è allenato con la squadra per troppi mesi. Inizierà tra poco e lo farà in maniera progressiva. Siamo tutti molto contenti, però dobbiamo stare tranquilli. Non possiamo dire quando torna. Comunque le cose stanno andando bene e il ragazzo è super felice". Come sta Zaniolo? "Zaniolo è infortunato, è arrivato dalla Nazionale giovedì con un problema al flessore. Negli utlimi tre giorni non si è allenato e di conseguenza non ci sarà. Tutti gli altri stanno bene, ho dovuto gestire un po' Mancini ma già giovedì si è allenato con noi. Stanno bene anche quelli che sono arrivati ieri come Vina e Felix. Veretout? Non si è allenato neanche oggi con la squadra. Non bisogna dire ciò che non si può dire, domani non ci sarà". Che momento sta vivendo Zaniolo? "Sapevo che questa sarebbe stata la prima o la seconda domanda. Prima che mi chiediate qualsiasi cosa, dico che mi dispiace che l'Italia non si sia qualificata per i Mondiali. Se in finale avesse incontratto il Portogallo, chiaramente avrei tifato per il Portogallo. Ma mi dispiace che ci sia un Mondiale senza Italia. Su Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che ogni tanto vanno in panchina con i propri club, mi sembra una cosa normale. Non vedo dove sia il problema. Lui è andato in panchina contro la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa per vincere e lo abbiamo fatto. Basta, non c’è nessuna storia. Poi è andato in Nazionale e non sta a me commentare ciò che è successo. È tornato giovedì con un problema al flessore, lui è il primo a dire che non è disponibile ma non c’è storia. Non chiedete mai ad Allegri perché non gioca Bernardeschi o ad Inzaghi perché Dzeko non ha giocato una partita. Mi sembra che con Zaniolo ci sia un'ossessione. Se volete sapere qualcosa in più, chiamate Nicolò e il suo entourage, spero che vi possano dire la verità. E la verità è che è arrivato giovedì con un problema ai flessori".