Le probabili formazioni della 33^ giornata

Pioli ritrova sia Rebic che Bennacer: l'algerino dovrebbe partire dal primo minuto. Allegri perde un altro centrocampista ma difesa e attacco sono ok. Inzaghi cambia i laterali e Dzeko va verso la panchina. Giocano Lautaro e Correa. Berardi ancora in forse nel Sassuolo. La notte europea rilancia Zaniolo anche in chiave campionato

PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Da venerdì a lunedì con il ‘buco’ della domenica. Così si presenta il turno pasquale di Serie A. Curiosamente Milan, Inter e Napoli non vincono tutte nella stessa giornata dal 21mo turno di campionato. Riusciranno a fare filotto o la classifica verrà ulteriormente ribaltata? E’ la squadra di Spalletti ad avere l’impegno più complicato e saprà già il risultato delle dirette interessate alla lotta Scudetto

Come stanno le 20 di A? Il giudice sportivo ha fermato solo 3 giocatori in questo turno e allora bisogna capire chi recupera e chi resta ai box. Per tutte le notizie ci affidiamo come sempre al super lavoro della squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 sono già al lavoro e quindi spazio a tutte le notizie. Cominciamo…

SPEZIA-INTER, ore 19 Spezia, solito ballottaggio in attacco Come oramai succede da qualche giornata a questa parte, l’impianto dell’XI titolare della squadra di Thiago Motta pare deciso. Amian e Reca sugli esterni e la conferma di Bastoni a centrocampo al fianco di Kiwior e Maggiore. Qualche dubbio in più per l’attacco. Agudelo pare essere in pole anche se non sicuro. Verde ha dovuto fronteggiare più di una partenza dalla panchina. Gyasi e Manaj invece possono dormire sonni tranquilli Inter, un bel po’ di rotazioni in arrivo Simone Inzaghi pensa allo Spezia ma anche al derby di Coppa Italia. In quest’ottica potremmo leggere alcune scelte di formazione in vista della trasferta di campionato. Lautaro rientra dalla squalifica e si candida ovviamente per una maglia da titolare. In difesa de Vrij non preoccupa dopo il problema di settimana scorsa ma non dovrebbe essere rischiato. Darmian può far tirare il fiato a Dumfries mentre davanti si va verso un Dzeko inizialmente in panchina. Perisic era in temporaneo permesso: a sinistra favorito Gosens

MILAN-GENOA, ore 21 Milan, due recuperi per Pioli Conferenza Pioli: "Crediamo allo scudetto perché siamo forti" Stop prolungato per Zlatan Ibrahmovic che salterà almeno 3 partite. Da Milanello sono arrivate però anche notizie confortanti per quel concerne Rebic e Bennacer. Entrambi si sono riaggregati al gruppo e sono recuperati con l'algerino che dovrebbe tornare dal primo minuto. A quel punto Kessié agirebbe da trequartista. Giroud resta l'unica scelta d'attacco (a meno che Pioli non avanzi uno tra Rebic e Leao) mentre a destra è duello tra Saelemaekers e Messias con il primo in leggero vantaggio. In difesa non ancora recuperato Romagnoli

Genoa, Criscito in pole. Portanova dalla panca? Mister Blessin riflette sull’XI titolare anti Milan. Genoa reduce da due sconfitte che probabilmente cambierà qualche interprete. A sinistra c’è Criscito in vantaggio. Galdmes confermato nel duo davanti alla difesa con Badelj. Nel tridente alle spalle di Destro (che è avanti nel ballottaggio con Piccoli) potrebbe essere sacrificato Portanova. Al momento il trio a cui pensa Blessin è composto da Ekubam Amiri e Melegoni

CAGLIARI-SASSUOLO, sabato ore 12:30 Cagliari, Bellanova parzialmente in gruppo Qualche piccolo dubbio per Mazzarri sulla composizione del centrocampo a 5. Detto che saranno ancora assenti Cepitelli e Goldaniga, oltre a Nandez, c’è da valutare ancora Bellanova. L’esterno si è allenato a parte ma conta di recuperare. Nel caso, pronto il cambio con Zappa. Grassi rientra dalla squalifica e ci sarà dal primo minuto. Rog spera ma per ora pare in svantaggio. Davanti coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti Sassuolo, a destra out Muldur. Berardi in forse Le antenne di molti fantallenatori puntano sul campo d’allenamento dei neroverdi. Berardi ce la fa o no? Questo l’interrogativo pasquale dei fantatecnici. Al momento il bomber è ancora in dubbio dato ha continuato a svolgere lavoro differenziato. Rientrato invece a disposizione Matheus Henrique. A destra Muldur è squalificato, spazio quindi a Toljan. Frattesi torna dal turno di stop mentre al centro della difesa favorita la coppia Ayhan-Ferrari

SAMPDORIA-SALERNITANA, sabato ore 14:30 Sampdoria, Candreva non è al meglio Potrebbe cambiare qualcosa mister Giampaolo in vista della sfida contro la Salernitana. Prima di tutto c’è da dire che Candreva non è al 100% ma uno come lui non si tira certo indietro. L’esterno stringerà i denti ma il resto dipenderà dal tecnico. C’è infatti il pensiero di tornare con le due punte. Con questo tipo di assetto Sensi sarà l’unico trequartista con Sabiri probabilmente arretrato. Ekdal punta almeno alla convocazione. In difesa solto duello tra Yoshida e Ferrari Salernitana, pronto il rientro di Fazio e Bonazzoli In casa Salernitana c’è da fare il punto su rientri, acciaccati e ballottaggi. L’XI titolare vedrà sicuramente i ritorni di Fazio in difesa e di Bonazzoli sulla trequarti. Ci sono quattro assenti: Mousset, Ruggeri, Mamadou Coulibaly e Perotti. A livello di possibili recuperi va monitorato Ribery che non è uscito al meglio dalla sfida contro la Roma. Possibile che sia ancora nella formazione iniziale ma con minutaggio limitato. Davant invece nessun dubbio: gioca Djuric

UDINESE-EMPOLI, sabato ore 14:30 Udinese, stop per Beto Friulani alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. Nel centrocampo di mister Cioffi torna a disposizione Roberto Pereyra dopo lo stop per squalifica. Attenzioni però rivolte a Udogie e soprattutto a Beto. Entrambi sono tornati da Venezia con qualche problema: brutte notizie per l’attaccante dato che gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore. L’esterno invece era alle prese con un fastidio al polpaccio che però si è risolto. Success è in pole per affiancare Deulofeu. In difesa si profila una nuova partenza dalla panchina per Nuytinck Empoli, due cambi in vista per Andreazzoli Una sola rete nelle ultime 5 gare di campionato e un 2022 ancora senza vittorie. La classifica non preoccupa ma serve lo stesso un’inversione rapida da parte della squadra toscana. A Udine mancherà per squalifica Zurkovski. Dietro torna a disposizione Luperto ma occhio perché sulla trequarti potrebbe cambiare qualcosa (insomma…Di Francesco rischia…). A centrocampo pronto Benassi: a completare il pacchetto Asllani e Bandinelli

FIORENTINA-VENEZIA, sabato ore 16:30 Fiorentina, Bonaventura e Odriozola ancora out? Il successo sul Napoli non può non imporre dei ragionamenti a livello di formazione titolare soprattutto là davanti. Detto del rientro di Torreira dalla squalifica con Ambrabat che torna in panchina, c’è da aggiornare sulle condizioni di Bonavetura e Odriozola. L’assenza del secondo pare quasi scontata mentre il primo ha possibilità di convocazione anche se Italiano pensa anche alla Coppa Italia. Cabral guiderà l’attacco mentre Ikoné spera nella promozione nell’XI titolare. Il gol al “Maradona” è ancora fresco ma potrebbe non bastare Venezia, Zanetti fa il punto sulle disponibilità Più di un problema a livello di formazione titolare per i lagunari. Come ha detto lo stesso Paolo Zanetti la situazione non è delle migliori: “Vacca, Modolo, Ebuehi, Ampadu e Sigurdsson sono out, Aramu e Haps li abbiamo recuperati”. Mateju è un candidato credibile per la fascia destra. Fiordilino si candida in mediana dove Busio resta nel radar della titolarità. Davanti invece Okereke rischia una nuova partenza dalla panchina

JUVENTUS-BOLOGNA, sabato ore 18:30 Juventus, poca gente a centrocampo. Sale Danilo? Difesa e attacco non hanno grossi problemi: là davanti torna Alvaro Morata e la penuria di centrocampisti potrebbe portare Allegri a schierare un 4-2-3-1 con Danilo avanzato in mediana al fianco di Zakaria. Ricordiamo infatti che Arthur è stato l’ultimo a fermarsi in casa bianconera. C’è anche la possibilità del duo Rabiot-Zakaria e persino una linea a 3 con tridente in attacco. Insomma: i dubbi non sono pochi. In difesa Bonucci può dare il cambio a Chiellini. Alex Sandro favorito a sinistra Bologna, si rivede De Silvestri A Casteldebole arrivano buone notizie in vista della sfida contro la Juventus. Lorenzo De Silvestri è tornato infatti ad allenarsi con il resto dei compagni. L’esterno sarà quindi a disposizione per la trasferta in Piemonte ma forse è ancora presto per pensarlo titolare da primo minuto. Hickey e Dijks stanno rispondendo al meglio. Soriano e Orsolini sono ancora a rischio titolarità. Con una cerniera di centrocampo più folta, ecco che Aebisher può tornare utilissimo e l’intesa tra Barrow e Arnautovic migliora sempre più

LAZIO-TORINO, sabato ore 20:45 Lazio, affaticamento al polpaccio per Pedro L’attacco della squadra di Sarri non cambierà rispetto all’ultima uscita dei biancocelesti. Con Immobile ci saranno sicuramente Zaccagni e Felipe Anderson dato che Pedro non si è allenato praticamente mai in settimana e al massimo andrà in panchina. A centrocampo conferma per Lucas Leiva mentre in difesa c’è ballottaggio aperto tra Patric e Luiz Felipe con il primo ancora in vantaggio Torino, due ballottaggi da sciogliere Dopo il pareggio contro la capolista, il Torino va a casa di Sarri con un paio di dubbi legati alla difesa. L’indizio del reparto fa capire i nomi visto che Bremer non sarà mai in ballottaggio. Gli altri due posti nel terzetto arretrato granata sono però ancora da decidere con Izzo che se la gioca con Zima e con Rodriguez che combatte con Buongiorno. Se la prima coppia sta al 50%, la seconda ha Rodriguez quale (leggero) favorito. In mezzo al campo ancora assente Mandragora. Con Lukic, spazio nuovamente a Ricci

NAPOLI-ROMA, lunedì ore 19 Napoli, Zielinski a rischio HIGHLIGHTS La Roma è in semifinale, Zaniolo show: Bodø ko 4-0 Nell’infermeria del Napoli restano due ‘inquilni’: nella fattispecie sono Di Lorenzo e Petagna. Gli altri sono tutti a disposizione. Importante il rientro dalla squalifica di Anguissa. Malcuit spera di insidiare Zanoli ma è molto difficile che la gerarchia attuale venga ribaltata, in mediana però uno tra Ruiz e Zielinski potrebbe dover lasciare il posto ad Anguissa. Al momento è il polacco a forte rischio. Davanti Politano ancora in vantaggio per affiancare Osimhen e Insigne Roma, Zaniolo (ovviamente) in pole La super notte di Nicolò Zaniolo in Conference League fa schizzare verso l’altro le quotazioni del ragazzo di Massa. Maglia da titolare pronta anche in campionato? Potendo Josè Mourinho sarebbe orientato a riproporre lo stesso undici titolare visto in coppa ma ovviamente va fatto il punto della situazione a livello di stanchezza e di affidabilità. Ci sono Kumbulla, Vina e Sergio Oliveira pronti ma difficilmente la Roma cambierà interpreti in quel di Napoli