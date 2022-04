"Non esiste un solo metodo di valutazione"

L'indagine della Procura federale era partita il 22 ottobre 2021 in seguito alle segnalazioni di Covisoc e Consob e dell'indagine penale Prisma, attivata dalla Procura di Torino nei confronti della Juventus con l'ipotesi di false comunicazioni e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Procura di Torino continua a lavorare, avendo avviato altri filoni di indagine, mentre la giustizia sportiva ha fatto il suo corso. Proprio il club bianconero era quello più colpito dalle richieste dell'accusa: ammenda di 800mila euro per il club con 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 12 giorni per Paratici, 8 mesi per Nedved e Arrivabene, 6 e 20 giorni per Cherubini. A 392mila euro ammontava invece la multa chiesta invece per il Napoli, con 11 mesi e 5 giorni di squalifica per il suo presidente De Laurentiis. Pur ammettendo come una ridotta parte delle cessioni esaminate destino sospetto, non si supera "la soglia della ragionevole certezza" spiega il tribunale, "data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato". Il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale "può essere ritenuto un metodo di valutazione, ma non il metodo di valutazione".