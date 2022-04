Processo plusvalenze, finita audizione Juventus

Caso Plusvalenze, le richieste della Procura nel dettaglio La Juventus la più colpita. Chiesti dodici mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 12 giorni per Paratici, 8 mesi per Nedved e Arrivabene, 6 e 20 giorni per Cherubini. Ammenda di 800 mila euro per il club. 392 mila euro chiesti invece per il Napoli e 11 mesi e 5 giorni di squalifica per il suo presidente De Laurentiis. Ammende anche per Genoa, Sampdoria ed Empoli, rispettivamente 320, 195 e 42mila euro. Diversa invece la situazione in B per Parma e Pisa che possono tirare un sospiro di sollievo. Per loro il reato contestato era più pesante: plusvalenze per ottenere la licenza e iscriversi così al campionato, un capo d’imputazione che può portare anche a punti di penalizzazione o all’esclusione dal campionato. Alla fine, però, la Procura ha chiesto solo un’ammenda. L’attuale classifica di B non subirà variazioni.