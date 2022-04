Sei squalificati in A: stop per Sergio Oliveira

Terminata la 34^ giornata di Serie A arrivano puntuali le decisioni del giudice sportivo che ha fermato sei giocatori tutti per un turno. Un solo calciatore espulso, si tratta di Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo: per lui stop di una giornata e ammenda di 5mila euro “per avere, al termine della gara, rivolto una critica provocatoria e irrispettosa al direttore di gara”. Cinque invece i giocatori ammoniti che erano in diffida e dunque anche per loro scatta lo stop di un turno, si tratta di Filippo Bandinelli (Empoli), Martin Erlic (Spezia), Sergio Oliveira (Roma), Tomas Rincon (Sampdoria) e Nehuen Perez dell’Udinese. Quest’ultimo, visto che i bianconeri scenderanno in campo domani per recuperare la gara contro la Fiorentina, sconterà la squalifica proprio in occasione della gara del Franchi. Così come Medel che salterà il recupero tra Bologna e Inter per scontare l'ultima delle due giornate di squalifica.