Canada-Bosnia è nella storia (ma alla rovescia). Altro che costruzione dal basso…
Altro che costruzione dal basso e uscita palla al piede. Canada e Bosnia hanno badato più alla sostanza che all'estetica nel loro esordio mondiale, facendo registrare un dato record: sono stati conteggiati 71 palloni rinviati o spazzati, il quarto dato più alto nella storia dei Mondiali. Solo in tre partite nella storia dei Mondiali si è fatto peggio. E, non a caso, in nessuna di queste sono state segnate più di due reti
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- Risultato: 1-1
- I tifosi del Canada avrebbero preferito un esordio diverso per la loro nazionale nel Mondiale di casa. La squadra di Marsch, inserita nel Gruppo B, non è andata oltre l'1-1 contro la Bosnia a Toronto. La partita, però, ha fatto registrare un "record": è stata la quarta nella storia dei Mondiali con il maggior numero di rinvii lunghi e palloni spazzati, ben 71. Altro che costruzione dal basso!
- Risultato: 1-0 (d.G.G.)
- Un ottavo di finale bloccato per 113 minuti e deciso da... un Golden Gol (in vigore per la prima volta in una Coppa del Mondo). A beneficiarne sono stati i padroni di casa della Francia con la conclusione vincente di Laurent Blanc su assist di Trezeguet che regalò ai Bleus la qualificazione ai quarti. Quel Mondiale si concluse nel migliore dei modi per la Francia, che conquistò il suo primo titolo battendo 3-0 il Brasile in finale.
- Risultato: 1-0
- Un calcio d'altri tempi, con le vittorie che valevano 2 punti. La competizione in Inghilterra si interruppe già al girone per gli Azzurri di Edmondo Fabbri, che potevano vantare la coppia d'attacco Mazzola-Rivera. Decisiva la sconfitta contro la Corea del Nord nell'ultima giornata del Girone 4: gli asiatici riuscirono a conquistare il passaggio del turno insieme all'Unione Sovietica. Oltre agli Azzurri, fu eliminato anche il Cile.
- Risultato: 1-1
- Nell'ultima partita del Gruppo F, all'Argentina serviva una vittoria per qualificarsi, mentre alla Svezia bastava un pareggio. La nazionale di un ventenne Ibrahimovic, entrato in campo a pochi minuti dal 90', riuscì a 'inchiodare' sul pari l'Albiceleste di Batistuta, Crespo e Veron, eliminandola clamorosamente dal Mondiale disputato in Corea del Sud e Giappone. Agli ottavi andarono Svezia e Inghilterra, eliminata anche la Nigeria.