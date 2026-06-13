Altro che costruzione dal basso e uscita palla al piede. Canada e Bosnia hanno badato più alla sostanza che all'estetica nel loro esordio mondiale, facendo registrare un dato record: sono stati conteggiati 71 palloni rinviati o spazzati, il quarto dato più alto nella storia dei Mondiali. Solo in tre partite nella storia dei Mondiali si è fatto peggio. E, non a caso, in nessuna di queste sono state segnate più di due reti

MONDIALI, BRASILE E NON SOLO: LE PROBABILI DELLE PARTITE DEL 13 GIUGNO