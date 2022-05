Serie A, la presentazione della 36^ giornata

Derby scudetto tra Milan e Inter, corsa per l'Europa e lotta per la salvezza: tutto ancora aperto in Serie A. La presentazione della terzultima giornata di campionato, con orari, statistiche e curiosità sulle singole partite

Sarà la 110^ sfida tra queste due squadre, con i bianconeri che hanno vinto 67 dei 109 precedenti (bilancio completato da 21 pareggi e 21 successi rossoblù). La Juventus è reduce da cinque vittorie consecutive contro il Genoa e potrebbe registrare la striscia di successi più lunga dopo quella tra il 1957 e il 1960, quando si arrivò a sette. Queste due squadre non pareggiano dall'11 marzo 2012: da quel giorno sono arrivate tre vittorie per i rosssoblù e sei per i ianconeri. Il Genoa ha il peggior attacco del campionato con appena 25 reti segnate, 0.7 a partita: solo in due stagioni in Serie A i rossoblù hanno fatto peggio e in entrambi i casi sono retrocessi.

Sono 27 i precedenti tra queste due squadre, con i nerazzurri in netto vantaggio nel bilancio generale: 21 successi, contro tre pareggi e tre sconfitte. L'Inter è imbattuta da 13 gare contro l'Empoli ed è reduce da otto vittorie consecutive contro i toscani, con una media di 2 reti a partita. L'ultimo successo degli azzurri risale al 30 aprile 2006 al Castellani: 1-0 con autogol di Materazzi. L'Empoli, nella sua storia, non ha mai perso 9 partite consecutive contro un singolo avversario (quella attuale con i nerazzurri è la peggior striscia di sempre, insieme a quella con la Juve tra il 2014 e il 2019). L'Inter ha totalizzato 75 punti a tre giornate dalla fine del campionato per la quinta volta nella sua storia e nelle precedenti quattro occasioni ha sempre vinto lo scudetto. Nonostante questo, i nerazzurri hanno 10 punti in meno rispetto allo scorso anno.

Torino-Napoli, sabato 7 maggio, ore 15.00

approfondimento

Vendere per poi comprare: Spalletti perderà un big

Sono ben 135 i precedenti tra questi due club: azzurri in vantaggio nel bilancio generale con 48 vittorie, contro i 32 successi granata e i 55 pareggi. Il Napoli non perde contro il Torino dal primo marzo del 2015, 1-0 firmato da Glik: da quel giorno sono arrivate 9 vittorie e 4 pareggi. Gli azzurri, inoltre, hanno vinto gli ultimi due confronti tenendo la porta inviolata e non mettono in fila tre clean sheet contro i granata dal 1982. Il Torino, invece, ha raccolto un solo punto nelle ultime sei gara interne giocate contro il Napoli: dal 2015/2016 contro nessuna squadra affrontata almeno due volte ha fatto peggio. In questo momento, però, la squadra di Juric è imbattuta da sei giornate (3 vittorie e 3 pareggi): solo il Milan, in Serie A, non perde da più partite (13).

Sassuolo-Udinese, sabato 7 maggio, ore 18.00

Sarà il 18° confronto diretto tra queste due società, con i bianconeri che hanno vinto 7 volte nei 17 precedenti (4 successi neroverdi e 6 pareggi completano il bilancio). Il Sassuolo non vince da sette partite contro l'Udinese (4 sconfitte e 3 pareggi), si tratta della striscia aperta più lunga senza successi contro un singolo avversario in Serie A. L'Udinese ha vinto entrambe le sfide giocate nel 2021 contro i neroverdi e per la prima volta potrebbe arrivare a tre vittorie di fila. Il Sassuolo è reduce da tre sconfitte consecutive con un totale di 9 gol subiti: dal 2016 non arrivano quattro ko di fila, in panchina all'epoca c'era Eusebio Di Francesco.

Lazio-Sampdoria, sabato 7 maggio, ore 20.45

Sono 111 i precedenti tra queste due squadre: 53 le vittorie registrate dai biancocelesti, 31 i pareggi e 27 i successi blucerchiati. Nelle ultime 20 gare affrontate contro la Sampdoria, la Lazio ha mancato l'appuntamento con il gol in una sola occasione. In questo ciclo di partite sono arrivate appena due sconfitte, per il resto 15 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo successo blucerchiato all'Olimpico risale al 23 gennaio 2005 (1-2 con Novellino in panchina): da quel giorno la Lazio ha ottenuto 12 successi e 3 pareggi. I biancocelesti non perdono da 10 gare contro avversari liguri (9 vittorie e 1 pareggio) e hanno vinto gli ultimi otto confronti segnando ben 27 gol.