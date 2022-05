Genoa-Juve: orari e dove vedere la partita in tv

La Juventus sarà ospite del Genoa questa sera al Ferraris, per il match valevole per la 36^ giornata di Serie A. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita live su Sky Sport e in streaming su Now

Dopo la vittoria contro il Venezia e la sicurezza di finire tra le prime quattro scaturita dal pari della Roma contro il Bologna, la Juventus di Allegri sarà ospite del Genoa questa sera in occasione della 36^ giornata di Serie A. Il match, così come quello dell'Inter contro l'Empoli, è stato anticipato al venerdì per permettere alle due squadre di avere giorni in più di riposo in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo a Roma. Il Genoa, invece, arriva dal brutto ko nel derby contro la Sampdoria e darà tutto in campo per andare alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Calcio d'inizio alle 21, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.