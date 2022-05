La Lazio batte la Sampdoria per 2-0 e consolida il quinto posto in classifica, in attesa del match della Roma a Firenze, in programma lunedì sera. Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, Maurizio Sarri ha analizzato così la partita dei suoi: "Abbiamo fatto una partita totale contro una squadra che negli ultimi giorni si era ritrovata. L'abbiamo vinta perché abbiamo fatto bene con continuità". La Lazio continua il suo periodo positivo e con quella continuità avuta da quando è arrivata l'eliminazione in Europa League. Questa l'analisi di Sarri: "Giocando ogni tre giorni era tutto molto più difficile. Ora in questi mesi abbiamo potuto preparare le partite per tutta la settimana e infatti abbiamo una media Champions". L'allenatore della Lazio ha commentato anche la partita di Luis Alberto, autore del bel gol del 2-0: "Con lui ho un rapporto normale. A volte ci possono essere delle discussioni, ma è normale vivendo ogni giorno al campo. Stasera comunque è tornato a grandi livelli, ma sono contento di tutti i centrocampisti".