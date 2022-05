Cosa c'è dietro il momento no di Vlahovic

Non segna da 3 gare, sostituito regolarmente da 4, la sua immagine in panchina a Genova riflette alla perfezione il suo momento. Per l’attaccante la finale di coppa Italia diventa un crocevia

Allegri aveva sempre predicato calma, convinto che le difficoltà sarebbero arrivate. Per il peso della maglia , per il fatto di giocare ogni 3 giorni, per le pressioni che si hanno quando si gioca in una realtà come la Juventus e perché gli avversari ti conoscono sempre di più e adottano le contromisure . E infatti, settimana dopo settimana, Vlahovic ha perso quella che era la sua spensieratezza delle prime partite.

Una notte per riscattarsi

Vlahovic non segna da 3 partite di fila, cosa che in questa stagione non era mai successa, in campo fa fatica a trovare la posizione e soprattutto la serenità che serve a un attaccante. A tutti, anche ai più grandi è capitato di vivere situazioni del genere e i grandi attaccanti sanno sempre come uscirne. Vlahovic ha l'occasione per farlo nella serata più importante della magra stagione della Juventus. Mercoledì allo stadio Olimpico nella finale di coppa Italia contro l'Inter. Per evitare che poi si inizi davvero a parlare di crisi