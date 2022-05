L'ex numero 10 bianconero manda un messaggio su Instagram al difensore dopo l'annuncio del suo addio da calciatore della Juve a fine stagione: "Hai dimostrato cosa vuol dire indossare questa maglia e lo hai fatto per 17 lunghi anni. Sei un esempio per chiunque sogni questi colori"

Da un capitano all’altro, pezzi di storia bianconera che nel corso degli anni si sono susseguiti entrando nel cuore dei tifosi per l’impegno, il talento, l’amore e la dedizione mostrata nell’indossare la maglia della Juventus. Tra i tanti messaggi – di compagni, ex compagni e avversari – arrivati in queste ore a Giorgio Chiellini dopo l’annuncio della fine della sua avventura da calciatore della Juventus al termine di questa stagione, c’è anche quello della leggenda bianconera Alessandro Del Piero: "Hai dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, ogni volta che sei sceso in campo. Per 17 lunghi anni. Ti ho visto arrivare ragazzo, e conquistarti tutto con umiltà e lavoro. Un esempio per chiunque sogni questi colori. Da juventino e da compagno di squadra, dalla serie B allo Scudetto, grazie Giorgio! Ora goditi l’ultima allo Stadium perché sarà sicuramente speciale", il messaggio pubblicato su Instagram dall’ex numero 10 bianconero.