" È arrivato il giorno ". Inizia così la lunga lettera pubblicata sui social da Giorgio Chiellini nel giorno del suo addio alla Juventus . Contro la Lazio (diretta ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), il difensore giocherà la sua ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia bianconera. Un match che chiuderà una parentesi lunga 17 anni, fatta di 559 partite giocate e 19 trofei vinti: " La Juve per me è stata tutto - scrive Chiellini - La mia giovinezza, l'esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l'accettazione della sconfitta. L'ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff. Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire".

CHRISTIAN ABBIATI - Quel giorno il portiere era lui e non Buffon. Per una stagione è stato team manager del Milan, ma oggi si diletta con la sua altra grande passione: "Mi occupo di moto, ho inaugurato il mio negozio proprio nel giorno in cui davo l’addio al calcio in Milan-Roma".

LA PARTITA - Un 1-0 in casa contro il Messina . In panchina Fabio Capello, gol partita di Alex Del Piero. Chiellini entrò in campo (già col numero 3 che lo accompagnerà per tutta la carriera) al posto di Nedved. Lui l'ha detto dopo la finale di Coppa Italia: "Mi piacerebbe rimanere e fare il dirigente", come l'uomo che sostituì quel giorno. E gli altri che fine hanno fatto?

"Provo gioia, serenità e gratitudine"

Gioia, serenità e gratitudine. Sono le tre (come il suo numero di maglia) sensazioni provate da Chiellini nel ripercorrere gli anni alla Juventus: "Gioia, per un'avventura finita così, per aver realizzato ogni sogno, immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club. Serenità, di scegliere il momento giusto per salutare, di lasciare ancora a un livello consono rispetto a quello che sono stato, di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare. Gratitudine, per tutta la Juventus, per la famiglia Agnelli che mi ha adottato in questi anni, per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza le quali non sarei la persona che sono adesso, perché loro sono stati una fonte inesauribile di supporto ed energia e mi hanno accompagnato sempre in questo lungo viaggio".