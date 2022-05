Ultimi 90 minuti in Serie A, verdetti da completare ma anche un tabù da sfatare. È quello dei giocatori ancora a secco di gol, big che avevano abituato i fantallenatori ai bonus… ma non quest'anno! In tanti hanno l'ultima possibilità di sbloccarsi: ecco i migliori ruolo per ruolo in relazione ai minuti giocati. Dite la verità, quanti ne avete al fantacalcio? (dati Transfermarkt)