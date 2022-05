"Non eravamo i più forti , ma lo siamo diventati ". Con queste parole Stefano Pioli ha commentato la vittoria del campionato da parte del Milan. "Il club ha dimostrato grande programmazione . L'area tecnica è stata brava a scegliere giocatori giovani ma di grande talento - ha aggiunto l'allenatore rossonero alla trasmissione "Che Tempo Che Fa" - La politica del club ha dato risultati importanti e credo sia giusto continuare su questa strada" . Un commento su Paolo Maldini : "Per ottenere risultati importanti, come abbiamo fatto, tutte le componenti devono dare il massimo . In una stagione possono starci opinioni differenti ( in riferimento alle parole di Paolo Maldini in un'intervista , ndr), sarà così anche stavolta e ripartiremo convinti ". Poi sul mercato : " Stiamo affrontando il tema con la società . Rafael Leao ? Per quel che so, credo rimanga . Mi auguro di lavorare ancora tanto con lui. È un campione ma ha ancora ampi margini di miglioramento".

"Ibrahimovic spero continui"

Ibrahimovic si è operato e starà via per otto mesi. "Zlatan sta meglio. Non vedeva l'ora di operarsi, perché ha sofferto tanto in questi mesi. Ha dato il suo contributo. È un campione in tutto e per tutto, ci ha dato mentalità, convinzione e forza competitiva che ha dentro. È la persona più intelligente e simpatica conosciuta nel mondo del calcio. Futuro? Mi auguro continui. Si è operato per provare a continuare a giocare. Credo abbia ancora tanto da dare". Poi sui tifosi del Milan: "L'aspetto più gratificante? Mi hanno accolto e accettato per quel che sono. Ho cercato e cerco di essere me stesso in tutto quello che faccio, mettendo passione, serietà ed entusiasmo. I tifosi hanno apprezzato queste mie caratteristiche anche prima di vincere lo scudetto, mi ha riempito d'orgoglio e di gioia". Infine un commento su Carlo Ancelotti, vincitore della quarta Champions League da allenatore: "È una leggenda. Entra nella testa e nel cuore dei suoi giocatori: è fantastico".