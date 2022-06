Vlahovic: "Mi identifico nel Dna della Juve"

Dal boom con la Fiorentina alla Juventus, passando per idoli, sensazioni e futuro: Dusan Vlahovic ha parlato di questo e altro in un'intervista al 'Telegraph'. Dopo aver segnato 17 gol nella prima parte di stagione con la Fiorentina, per l'attaccante serbo a gennaio c'era una lunga lista di pretendenti. Come però già affermato in altre occasioni, Vlahovic ha spiegato: "Forse il mio agente era a conoscenza di qualche altra offerta, ma io ho sempre e solo pensato alla Juventus. Sono onorato di indossare questa maglia - ha spiegato l'attaccante serbo - Mi identifico con il loro DNA. Combattere sempre, non arrendersi mai e fare sacrifici: la personalità del club bianconero è la stessa mia. Era quello che stavo cercando". Alla Juventus ha continuato a segnare, chiudendo il campionato di Serie A a quota 24 gol, dietro solo a Immobile. Una sensazione unica, così come definita dallo stesso Vlahovic: "Segnare è come volare. È qualcosa che mi riempie e quando non la provo mi sento vuoto. Crea dipendenza, perché quando la provi una volta poi vuoi provarla sempre. A maggior ragione quando ci sono i tifosi allo stadio, sentir pronunciare il tuo nome è bellissimo". A proposito di reti, però, è inevitabile parlare del paragone con Ibrahimovic: "Non è giusto fare paragoni con gente che ha segnato 400-500 gol e vinto 20-30 titoli. Non mi infastidisce, ma è anche vero che quando si fanno quei tipi di paragone e poi si fanno uno o due errori e le aspettative sono alte, allora si viene criticati. Tutti abbiamo il diritto di sbagliare, siamo tutti umani".