Kvaratskhelia si presenta: "Mi ispiro a CR7"

In casa Napoli è il giorno di Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano, già protagonista nella prima uscita stagionale contro l'Anaune con due gol e un assist, si è presentato in conferenza stampa. Un'avventura iniziata con grande entusiasmo, quello che ha contagiato Kvara, erede designato di Lorenzo Insigne, quando è arrivata l'offerta del Napoli: "Essere al Napoli è un grande stimolo, sono in una grande squadra e sono qui per giocare e dare il massimo - racconta l'esterno georgiano - Ho ricevuto tante offerte, ma quando è arrivata quella del Napoli ho deciso subito , non ci ho pensato due volte. Sento di aver preso la decisione giusta. Darò il massimo per vincere tutto il possibile".

"Napoli è unica"

L'esterno, infine, ha parlato del primo impatto con Napoli: "Quando sono arrivato mi hanno detto che la città è bella. In realtà non ho mai visto una città così bella e mi hanno detto che anche i tifosi sono grandiosi. Quando si va in giro, tutti sanno chi sei. È bello. Essere qui è una grande esperienza per me e per il mio paese, uno stimolo anche per i giovani calciatori georgiani".