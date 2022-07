Sono 11 le squadre di serie A impegnate oggi in test amichevoli di preparazione per l'inizio della nuova stagione. Per Inter e Milan primi match di rilievo rispettivamente contro Monaco e Colonia. La Roma di Mou contro il Portimonense. Union Berlino, Bochum e Hoffenheim sfidano Udinese, Spezia e Salernitana. Atalanta e Fiorentina contro formazioni di dilettanti