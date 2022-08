Dopo la lunga trattativa con il Bruges, lo sbarco a Linate, le visite mediche e l'ufficialità, Charles De Ketelaere è finalmente sceso in campo a Milanello per allenarsi con i suoi nuovi compagni. Pioli ha intenzione di lanciarlo subito tra i titolari per la prima giornata contro l'Udinese? In che posizione lo vorrà utilizzare?

DE KETELAERE: "RIPORTERO' IL MILAN AI SUCCESSI DEL PASSATO"