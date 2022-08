Juve-Juve U23 2-0: Loca-Bonucci e poi invasione

Termina dopo una cinquantina di minuti di gioco e con la pacifica invasione dei tifosi l'amichevole in famiglia tra Juventus e Juve U23. La squadra di Allegri accolta dall'entusiasmo dei circa 2500 tifosi presenti. Juve in vantaggio già al 2' con Locatelli, raddoppio di Bonucci al 17'. Di Maria e Bremer in campo, Pogba ha seguito la squadra in panchina insieme agli altri infortunati

LE FOTO DELL'AMICHEVOLE DI VILLAR PEROSA

BONUCCI ABBRACCIA FURINO E GLI REGALA LA SUA MAGLIA